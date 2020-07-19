Около десяти силовиков пострадали при взрыве бомб в Афганистане

Пять силовиков погибли, четверо получили ранения при взрыве двух бомб в Афганистане, сообщил телеканал Tolo News.

Отмечается, что первый взрыв произошел в округе Суроби в провинции Пактика, из-за чего скончались глава местной полиции и трое его подчинённых.

Вторая бомба взорвалась в районе Шахр-е-Сафа в провинции Забуль, из-за чего подорвалась полицейская машина. Из-за этого погиб глава местной полиции, четверо его сослуживцев с ранениями находятся в больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— CМИ: cемь человек погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

— В Пентагоне ничего не знают о «сговоре» России с талибами (организация запрещена в России)* в Афганистане

— Талибы* обвинили США в нарушении мирного соглашения