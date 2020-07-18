В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности войск России

Более 3 тыс. российских военнослужащих в Абхазии участвуют во внезапной проверке боевой готовности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что к выполнению задач также привлечены 500 единиц вооружения и военной техники, среди них боевые машины пехоты БМП-3, танки ПТРК «Штурм», гаубицы САУ 2С3 «Акация», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и другое.

В районы формирования колонн были направлены мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск и др.

По данным пресс-службы, мероприятия проводятся при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Внезапные учения были объявлены 17 июля по приказу главы государства. Они продлятся до 21 июля.

В проверке примут участие войска Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.

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