Российские военные сообщили о возможной провокации террористов в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (организация запрещена в России) планируют устроить провокации с применением химического оружия в нескольких населенных пунктах в провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

По его словам, террористы изготовили около 15 взрывных устройств, содержащих в себе неизвестное вещество. Оружие было произведено в лаборатории города Сармада.

Щербицкий отметил, что после применения запрещенных веществ боевики планируют обвинить Дамаск в преступлениях против мирных жителей.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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