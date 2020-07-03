Британские истребители сопроводили российские самолеты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВВС королевства.

Истребители Typhoon поднялись в небо с авиабазы Лоссимут в Шотландии с целью сопроводить российские «дальние самолеты».

В ВВС уточнили, что судна России не заходили в район полетной информации Великобритании к северу от побережья Шотландии. По этой причине перехват самолетов не потребовался.

Ранее стало известно, что три самолета Ту-142 российской противолодочной авиации в пятницу, 3 июля, осуществили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной Атлантикой.

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