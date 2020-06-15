В России объяснили причины предоставления Украине статуса партнера НАТО

В МИД России считают, что альянс НАТО предоставил Украине статус своего партнера, потому что до сих пор не приспособился к новым условиям безопасности. Об этом сказал РИА «Новости» замглавы ведомства Александр Грушко.

По его мнению, Североатлантический альянс чувствует себя «комфортно», только когда есть большой противник. Однако такой путь опасен, так как он может перечеркнуть надежды на формирование единого пространства безопасности.

«НАТО так и не приспособилась к новым условиям безопасности», — констатировал дипломат.

О том, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса стало известно от главы глава украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы 12 июня.

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