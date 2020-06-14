Эксперт высказался о средствах контргиперзвукового оружия

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский высказал предположение о том, какими будут средства борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что контргиперзвуковое оружие будет автоматизированным, поскольку человек не успеет «переварить» большие объемы информации и принять соответствующее решение. По его словам, человек будет отвечать за приведение системы в боевой режим.

«А дальше он уже неспособен физически успевать выдавать какие-то команды, все будет происходить на автомате», — сказал Мураховский.

Военный эксперт также уточнил, что по аналогичной схеме будет осуществлять работу противоракетная оборона.

Он добавил, что устройства получат аналогичные космическим аппаратам рулевые двигатели, а также новейшую систему наведения.

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