Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, у бронемашины M1235 MRAP повалил пар из под капота, что характерно для внезапного прорыва трубки системы охлаждения двигателя.

Военные РФ продолжили следование по маршруту.

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