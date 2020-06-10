В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Хабаровскому краю.

Там рассказали, что в Комсомольске-на-Амуре 39-летний житель организовал изготовление и модернизацию огнестрельного оружия с целью их дальнейшей реализации.

При обысках у мужчины были изъяты три пистолета и автомат, более тысячи патронов различного калибра, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Согласно проведенным экспертизам, изъятое оружие и боеприпасы являются боевыми и пригодны для стрельбы, отметили в ФСБ.