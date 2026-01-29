Размер шрифта
WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

WSJ: Украина может внезапно пойти на уступки РФ из-за истощения ВСУ
Serhii Korovainyi/Reuters

Продолжение боевых действий, надлом Украины и «усталость» России — такие сценарии развития ситуации вокруг украинского конфликта перечислило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов издания, первый и наиболее вероятный вариант — это продолжение «войны на истощение», когда стороны будут продолжать переговоры и будут «ходить по кругу».

Второй сценарий предполагает истощение Украины. WSJ отмечает, что новобранцы в вооруженных силах Украины (ВСУ) не замотивированы и часто дезертируют. По мнению журналистов, Киев компенсирует нехватку штурмовиков и пехотинцев совершенствованием беспилотных систем, однако Москва также не отстает в этом вопросе.

Кроме того, в материале говорится, что украинская армия стала похожа на «слишком короткую простыню, которая либо не прикрывает шею, либо оставляет открытыми ноги»: если командование ВСУ укрепляет рубежи на востоке, то становится пусто на западе.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде объяснили, почему Уиткофф и Кушнер не приедут на переговоры по Украине.
 
