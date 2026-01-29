Конструктор Андрей Туполев создавал бомбардировщик Ту-2, считавшийся одним из лучших самолетов времен Второй мировой войны, будучи в тюрьме. Об этом пишет ТАСС.

В агентстве напомнили, когда Ту-2 совершил свой первый полет 29 января 1941 года, его создатель находился в тюремном конструкторском бюро. Туполева арестовали 21 октября 1937 года по обвинению во вредительстве, принадлежности к контрреволюционной организации, работе на французскую разведку и передаче госсекретов за границу. Туполев вспоминал, что многих его коллег советские власти также распределили по шарашкам.

Из тюрьмы конструктор освободился 21 июня 1941 года.

До этого американское издание 19FortyFive высоко оценило российский стратегический бомбардировщик Ту-160. В публикации описали его одним словом «незаменимый». На борт Ту-160 помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 12 тысяч километров. В 19FortyFive отметили, что самолет, который благодаря своим характерным очертаниям и цвету называют «Белым лебедем», является «мощной и опасной платформой».

Согласно данным из открытых источников, Ту-160 является самым тяжелым, скоростным и мощным боевым самолетом в мире. Он предназначен для поражения целей в удаленных районах и глубоком тылу ядерным и обычным оружием.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.