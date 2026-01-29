Полиция ищет подозреваемого в нападении на женщину, пропавшую в Дагестане

В Дагестане ищут подозреваемого в нападении на пропавшую женщину

В Дагестане правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на пропавшую около недели назад женщину. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

По подозрению в физическом устранении женщины полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Яралиева из города Дербента. При наличии информации о мужчине правоохранители призвали сообщить о ней.

36-летняя Мальвина Магомедова пропала 23 января. Она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. 29 января стало известно, что ее обнаружили без признаков жизни на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

Ранее школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала.