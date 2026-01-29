41-летняя российская теннисистка не смогла выйти в финал Australian Open

Вера Звонарева и Эна Сибахара не смогли выйти в финал парного Australian Open

Российская 41-летняя теннисистка Вера Звонорева в паре с японкой Эни Сибахарой не смогла выйти в финал Australian Open.

В полуфинале они потерпели поражение от бельгийки Элисе Мертенс и Чжан Шуай из Китая со счётом 3:6, 2:6.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале Australian Open Мертенс и Шуай сыграют с Анной Данилиной (Казахстан) и Александрой Крунич (Сербия).

41-летняя Звонарева — победительница пяти турниров Большого шлема (три — в паре, два — в миксте); четырехкратная финалистка турниров Большого шлема (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2023); победительница 28 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

