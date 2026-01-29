В Буэнос-Айресе на заводе произошел взрыв, за которым последовал крупный пожар

Nación: на заводе в Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв и начался пожар

На заводе в Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв и начался пожар. Об этом сообщает газета La Nación.

По информации издания, инцидент произошел в районе Сан-Фернандо Буэнос-Айреса. Пожар произошел на заводе компании Otowil. Незначительный ущерб был причинен соседнему заводу компании Sabores y Fragancias S.A.

Отмечается, что для обеспечения безопасности власти отключили электроснабжение. На месте работают полиция и сотрудники экстренных служб.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали крупный пожар на заводе Volkswagen в Калуге. Огонь распространился на площади примерно 4000 квадратных метров. Предварительно, пламя охватило пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

По данным журналистов, в настоящее время предприятие принадлежит компании АГР, на нем собирают машины российского бренда Tenet (Chery).

Ранее в Казахстане произошел пожар на территории нефтегазового месторождения.