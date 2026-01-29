Россия и Украина в ближайшее время должны обменяться телами военных

Между Россией и Украиной в ближайшее время должен состояться обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

По информации источника, это должно произойти 29 января.

27 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что Россия и Украина обсуждают список лиц, которые будут включены в новый обмен. Она также предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между РФ и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.

19 января Москалькова сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными. Она подчеркнула, что обменов не было более четырех месяцев. По ее словам, украинская сторона затягивает принятие решений по этому вопросу.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.