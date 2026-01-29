Размер шрифта
Общество

Российский подросток украл у пенсионерки драгоценности и свалил вину на мошенников

В Смоленке подросток украл у пенсионерки драгоценности на миллион рублей
В Смоленске подросток похитил ювелирные изделия на сумму более миллиона рублей из дома пожилой женщины, заявив, что действовал под давлением телефонных мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

64-летняя пенсионерка пришла в полицию и заявила, что ее обокрали. По словам женщины, кто-то проник в ее частный дом в Заднепровье и украл ювелирные украшения. Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 17-летний юноша.

Молодой человек признался в содеянном, но пояснил, что стал жертвой шантажа телефонных мошенников. Аферисты, получив доступ к его учетной записи на Госуслугах, приказали ему проникнуть в дом, якобы принадлежащий преступникам, и забрать ценности. Подросток разбил окно, похитил драгоценности, после чего на такси доехал до Москвы, передал украшения неизвестной женщине и вернулся обратно.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Версия задержанного проверяется.

Ранее в Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды.
 
