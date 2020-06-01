Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.

Он напомнил, что впервые с момента окончания холодной войны в акватории Баренцева моря прошли учения НАТО.

По его словам, это указывает на активизацию деятельности альянса в Арктике.

«Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море», — подчеркнул Рудской.

Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Курс на Балтику: НАТО отказалось отменять учения