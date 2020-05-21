Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о сроках выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выход из соглашения состоится через шесть месяцев.

По его мнению, Россия якобы использовала соглашения для наведения вооружений на американскую и европейскую инфраструктуру.

Кроме того, госсекретарь добавил, что Вашингтон готов пересмотреть условия по возвращению к Договору, если Москва «вернется к его соблюдению».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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