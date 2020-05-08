Российские военные медики возвращаются домой из Италии
Российские военные медики начнут покидать Италию 8 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что 8 мая двумя рейсами в Россию вернутся 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.
В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
В Италии коронавирусом заразились 215 тысяч, скончались почти 30 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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