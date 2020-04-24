Три итальянских региона попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Российский посол в Риме Сергей Разов рассказал, что в посольство поступили запросы о помощи в борьбе с коронавирусом от регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия, передает РИА «Новости».

Итальянские регионы просят российских военных провести ряд работ на их территориях. По словам дипломата, такие письма направили лично губернаторы.

«Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем», — отметил Разов.

Он считает, что если бы военные из России не делали в Италии то, что требуется, то таких просьб бы не было.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку помощи России

— Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь

— Российские военные дезинфицировали 68 пансионатов для пенсионеров в Италии