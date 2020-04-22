В Пентагоне прокомментировали данные об ухудшении состояния Ким Чен Ына
В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказал генерал ВВС США и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен, цитирует Reuters.
Как уточнил Хайтен, у Пентагона нет разведданных о состоянии Ким Чен Ына и о том, что ему якобы плохо. Он полагает, что северокорейский лидер продолжает контролировать ситуацию и военных.
«У меня нет ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть что-либо в этом духе», — заявил генерал.
Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
В свою очередь южнокорейское издание Daily NK cо ссылкой на собственный источник в Северной Корее написало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. По данным источника, глава КНДР в настоящее время находится на своей даче в районе гор Мехянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна, где восстанавливается.
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