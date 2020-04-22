Военных впервые привлекут к дезинфекции объектов в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/13048033/RIAN_6220470.HR-pic905-895x505-39099.jpg">

Впервые военнослужащих привлекут к дезинфекции промышленных предприятий в Москве, Подмосковье, а также в Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Как отмечается, военных решили привлечь к специальной обработке объектов в соответствии с указом командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Обеззараживать территории, объекты, цеха, складские помещения и дороги будут военные из подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Они обработают места дезинфицирующими растворами при помощи специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились более 2,5 млн человек, вылечились — 701 886, умерли — 178 564.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве прошла очередная масштабная дезинфекция на фоне коронавируса