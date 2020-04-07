Российские специалисты начали прием людей с признаками коронавируса в Сербии

Российские военные специалисты прибыли в Сербию и начали прием граждан, у которых имеются признаки коронавирусной инфекции, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ.

Кроме того, специалисты из России продезинфицировали здания в медицинском клиническом центре «Драгиша Мишович» в сербской столице. В настоящее время там и проводится прием пациентов.

Также пять российских бригад были направлены в другие города для оценки эпидемиологической обстановки.

Решение о том, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса, было принято по итогам разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Известно, что отправленные ранее Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.

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