Британские истребители сопроводили самолеты России в «зоне интересов» королевства

Британские истребители Typhoon в среду, 11 марта, были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые оказались «в зоне интересов королевства». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевских ВВС Великобритании.

Уточняется, что два российских самолета Ту-142 приблизились к берегам Великобритании с северо-востока и следовали в международном воздушном пространстве вдоль западного побережья королевства на юг к Бискайскому заливу, где за ними продолжили следить французские силы, а затем повернули обратно на север.

«Typhoon Королевских ВВС вместе с нашими союзниками по НАТО проследили за тем, чтобы российские самолеты не создавали угрозы», — пояснил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон.

По данным пресс-службы Северного флота ВМФ России, полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.