Гуляли всю ночь: фанаты отмечают 15-ю победу «Реала» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, обыграв «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Голы за «Реал» забили Дани Карвахаль на 74-й минуте и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Чаще мадридской команды в главном европейском клубном турнире не побеждал никто. В прошлый раз «Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 2022 году. Для «Боруссии» этот финал ЛЧ стал третьим в истории, а побеждала команда в далеком 1997 году.

Конечно, болельщики начали праздновать триумф «Реала». Тысячи людей вышли на улицы, зажигали файеры и шумно отмечали победу любимой команды. Как это было — в фотогалерее «Газеты.Ru».