Взрыв произошел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Одессе», — говорится в публикации.

В данный момент в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

До этого издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.