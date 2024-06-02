Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Заслуженная артистка России Инна Алабина умерла в возрасте 84 лет

close
100%
Театр им. Евг. Вахтангова

В возрасте 84 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Ее неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой», — говорится в сообщении.

Коллеги актрисы выразили соболезнования ее родным и близким. В театре добавили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

В числе ее театральных работ — Матрена в «Женитьбе Бальзаминова», Солдатик в «Планете надежды», Цанни в «Принцессе Турандот» и другие. Алабина также снималась в кино, в частности в «Треугольнике» (1976), «Требуется няня» (2005) и других.

1 июня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ, телеведущую Анастасию Заворотнюк.

30 июня умер сыгравший в сериалах «След» и «Тайны следствия» актер Роман Клементьев.

18 мая актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталья Кудрявцева скончалась в Москве 14 мая.

Ранее звезда «Игры престолов» Иэн Гелдер скончался от рака в 74 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами