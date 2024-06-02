Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

В возрасте 84 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Ее неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой», — говорится в сообщении.

Коллеги актрисы выразили соболезнования ее родным и близким. В театре добавили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

В числе ее театральных работ — Матрена в «Женитьбе Бальзаминова», Солдатик в «Планете надежды», Цанни в «Принцессе Турандот» и другие. Алабина также снималась в кино, в частности в «Треугольнике» (1976), «Требуется няня» (2005) и других.

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