Группировка российских войск «Центр» взяла под контроль село Уманское в ДНР. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобождён населенный пункт Уманское», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, российские военные нанесли поражение подразделениям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов ДНР.

27 мая Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение. За сутки ВС РФ также отбили пять контратак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.