Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны РФ также сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль село Уманское в ДНР.

27 мая министерство обороны заявило, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение. За сутки ВС РФ также отбили пять контратак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.