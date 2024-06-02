СК РФ завершил расследование дела против Дмитрия Гордона

Следственный комитет России завершил расследование дела против журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в призывах к терроризму и в фейках. Об этом сообщает РИА Новости.

Оно передано в суд. В СК заявили, что Гордон «совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку», а также призывал «к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ».

Впервые в розыск на территории России Гордон был объявлен в середине июля 2022 года. В сентябре того же года Минюст России внес его в реестр физлиц-иноагентов.

В марте 2022 года СК РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело по нескольким статьям УК: за публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение фейков о действиях военных РФ.

В январе 2024 года МВД России повторно объявило Гордона в розыск.

Ранее Гордон сообщил, что два его сына проживают в США.