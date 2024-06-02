Махачев: Порье доставил мне много проблем

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) заявил, что его соперник смог доставить ему трудности.

По его словам, оппонент прекрасно подготовился и показал отличную физическую готовность.

«Порье смог доставить мне много проблем. Я рад, что смог провести один из самых любимых удушающих приемов. И мне не важно, уставший я или свежий», — заявил Махачев.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом на турнире UFC 302.