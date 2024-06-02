По всей Украине ввели экстренные отключения электричества

На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Экстренные отключения по всей стране... [Повременные] графики отключений не действуют», — написал Коваленко.

Когда власти отменят этот режим, он не уточнил.

1 июня две украинские гидроэлектростанции получили критические повреждения.

До этого украинские СМИ сообщали, что «Укрэнерго» ожидает ухудшения ситуации с электроснабжением на Украине в ближайшее время.

27 мая вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов заявил, что электричество в стране будут отключать еще не менее двух лет.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.