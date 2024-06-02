Российские войска ударили по радиолокационной станции П-18 в зоне СВО

Вооруженные силы России ударили по принадлежащей украинским войскам радиолокационной станции П-18 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, станцию удалось поразить благодаря слаженной работе авиации, операторов беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в 103 районах проведения СВО.

2 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Уманское в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, российские военные нанесли поражение подразделениям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов ДНР.

27 мая оборонное ведомство сообщало, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

Ранее российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» в Белгородской области.