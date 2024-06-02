В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео

В Бурятии состав проехал сквозь охваченный пожаром лес. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Муйском районе. На кадрах с из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.

Недавно в Муйском и ряде других районов Бурятии ввели режим ЧС. К такому решению местные власти пришли после нескольких лесных пожаров. На данный момент доступ в лес для людей запрещен. Также запрещено сжигание сухой травы и мусора.

В МЧС напомнили, что нарушителям грозит уголовная ответственность.

До этого сообщалось о том, что в Бурятии увеличилась площадь возгораний. Общая площадь охваченных огнем территорий составляет почти 31 гектар. При этом 29 из них находятся в Муйском районе. В других районах зафиксированы подобные случаи, на местах работают сотрудники МЧС и лесной охраны.

Ранее в Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд.