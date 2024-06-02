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Копейчанин угнал автомобиль и затаился в палатке в лесу

В Копейске мужчина угнал автомобиль и спрятался от полиции в палатке в лесу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Копейска Челябинской области угнал автомобиль ВАЗ-2104 и прятался от полицейских в палатке, установленной в лесу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

В полицию с заявлением об угоне обратился 56-летний владелец «четверки», который не обнаружил ее во дворе. Оперуполномоченные вскоре обнаружили машину брошенной и начали прочесывать садовые товарищества и лес, где в палатке нашли 32-летнего подозреваемого.

«Оказалось, что мужчина ночью через багажник попал в салон машины, соединил провода для запуска двигателя и поехал кататься, однако вскоре забуксовал и бросил авто, спрятавшись в лесу. Возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к краже еще одной машины, которую он сдал в металлолом, а вырученные деньги пропил.

До этого житель Копейска угнал автомобиль у доставщика шашлыка.

Ранее на Алтае водитель наехал на двух пешеходов, уснув за рулем.

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