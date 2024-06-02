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В Киеве отключили фуникулер из-за проблем с электричеством

«Киевпастранс»: в Киеве остановили фуникулер из-за отсутствия напряжения

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G.Evgenij/Shutterstock

В Киеве остановлено движение фуникулера из-за отсутствия напряжения со стороны «Киевэнерго». Об этом сообщила пресс-служба «Киевпастранс» в своем Telegram-канале.

Финикулер перевозил до трех тысяч пассажиров в час.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.

2 июня директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций, в том числе Днепровская гидроэлектростанция.

27 мая вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов сказал, что электричество в стране будут отключать еще не менее двух лет.

Ранее на Украине назвали критическим состояние ДнепроГЭС.

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