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На петербурженку напали в парке и заставили выпить жидкость для розжига

78.ru: в Петербурге женщину в парке заставили выпить жидкость для розжига

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Петербурженка попала в больницу после прогулки в парке. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самой 35-летней женщины, ночью ее избили в парке, после чего неизвестные заставили ее выпить жидкость для розжига. Это привело к ожогу пищевода. После инцидента россиянка обратилась к медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь.

Почему горожанка оказалась в парке ночью, неизвестно. В полицию после произошедшего петербурженка не обращалась.

Жители города в социальных сетях заявили, что пострадавшая – мошенница. По сообщениям пользователей горожанка снимает квартиры посуточно, после чего сдает их другим людям на длительный срок. Желающим арендовать жилье она якобы демонстрирует фальшивые документы.

До этого школьник попал в больницу с серьезными ожогами из-за того, что забрался в трансформаторную подстанцию. По какой причине девятилетний ребенок решился на это, на данный момент неизвестно.

Ранее в Новошахтинске школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда.

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