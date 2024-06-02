На петербурженку напали в парке и заставили выпить жидкость для розжига

Петербурженка попала в больницу после прогулки в парке. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самой 35-летней женщины, ночью ее избили в парке, после чего неизвестные заставили ее выпить жидкость для розжига. Это привело к ожогу пищевода. После инцидента россиянка обратилась к медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь.

Почему горожанка оказалась в парке ночью, неизвестно. В полицию после произошедшего петербурженка не обращалась.

Жители города в социальных сетях заявили, что пострадавшая – мошенница. По сообщениям пользователей горожанка снимает квартиры посуточно, после чего сдает их другим людям на длительный срок. Желающим арендовать жилье она якобы демонстрирует фальшивые документы.

До этого школьник попал в больницу с серьезными ожогами из-за того, что забрался в трансформаторную подстанцию. По какой причине девятилетний ребенок решился на это, на данный момент неизвестно.

Ранее в Новошахтинске школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда.