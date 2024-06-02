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Участница «Фабрики» рассказала, как родители пророчили ей жизнь «гадкого утенка»

Певица Казанова призналась, что мать боялась за ее красоту из-за больших зубов

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова призналась, что в детстве у нее были огромные и непропорциональные зубы, а также большая щель между верхними передними зубами. Ее слова передает mk.ru.

«Мама причитала, что все будет плохо: я вырасту и останусь некрасивой. К счастью, ничего в моей улыбке специально менять не стали, обошлось без вмешательств. В итоге я выросла, и все оказалось очень даже хорошо», — рассказала исполнительница.

Она добавила, что сейчас у нее естественная улыбка. Знаменитость порадовалась, что ситуация исправилась самостоятельно, и она не «осталась гадким утенком». При этом, добавила Казанова, в детстве ее не смущала своя особенность: знаменитость оставалась улыбчивой, несмотря ни на что.

Экс-солистка группы «Фабрика» в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года Казанова заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и окончательно переехала на родину супруга. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в столицу вместе с Тиоццо.

Казанова шутила, что думала уйти в монахини до встречи с мужем. По словам знаменитости, в тот момент она не хотела никаких отношений из-за «разбитого сердца», но не стала отказываться от общения с итальянцем.

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