«Слона раздули из ничего»: дрессировщик Красов — о нападении медведицы в цирке Обнинска

Заслуженный артист России, дрессировщик Олег Красов прокомментировал сообщения о нападении медведицы во время выступления в цирке Обнинска. Как заявил дрессировщик «Газете.Ru», медведица Джема упала на него, когда он поскользнулся.

«Бред это все. Я поскользнулся, упал, она на меня и все. Да кто там нападал? Она просто на меня упала, я сразу ей: «Джема», она села. Сама испугалась, что завалилась на меня. Слона раздули из ничего, господи, вот бредятину несем», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Shot, медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Очевидцы рассказали, что во время шоу медведица начала сильно нервничать и напала на дрессировщика. Ее оттащили подбежавшие статисты. Отмечается, что мужчина не пострадал. Зрители предположили, что причиной такого поведения животного стала нервозность медведицы из-за большого количества людей и сильная духота в помещении.

В самом цирке Telegram-каналу Mash сообщили, что произошла штатная ситуация и животное просто играло с дрессировщиком. После инцидента выступление продолжили.

Ранее артистка шапито «Радуга» сообщила, что 15 собак из цирка могут стать бездомными.