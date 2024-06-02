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Неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви

В Черкасской области неизвестные разбили окно в Ильинском храме УПЦ

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В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области неизвестные напали на Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и осквернили его. Об этом сообщает «Союз православных журналистов» (СПЖ).

Отмечается, что в ночь на 1 июня группа неизвестных разбила окно в церкви и забросала помещения яйцами и камнями. Вандалам удалось скрыться.

По словам прихожан храма, акт вандализма совершили те же люди, которые 31 мая захватили храм Спаса Нерукотворного.

22 мая сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины не смогли собрать достаточного количества подписей для вынесения на рассмотрение во II чтении законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

До этого американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек заявил, что украинской стороне не стоит арестовывать священников Украинской православной церкви из-за их связи с Русской православной церковью (РПЦ). Сенатор подчеркнул, что также нельзя закрывать Киево-Печерскую лавру и другие церкви, связанные с Московским патриархатом.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.

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