Лавров заявил, что силовое смещение власти в Венесуэле абсолютно недопустимо

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Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя политическую ситуацию в Венесуэле, заявил, что силовое смещение власти в Венесуэле абсолютно недопустимо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и с применением силы», — сказал Лавров.

Он отметил, что такие сценарии развития событий являются абсолютно недопустимыми.

По словам министра, Россия будет предпринимать активные действия для того, чтобы они были осуждены мировым сообществом.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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