Новый министр обороны назначен в КНДР

Ким Чен Гван назначен новым министром обороны Корейской народной демократической республики (КНДР). Это следует из статьи Центрального телеграфного агентства Кореи, в которой упоминается имя и должность нового министра.

Ранее Ким Чен Гван занимал пост заместителя министра обороны страны.

Он сменил бывшего главу оборонного ведомства Но Гван Чхоля после назначения последнего членом Политбюро правящей Трудовой партии Кореи.

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