КНДР не станет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль заявил, что Пхеньян не будет соблюдать мораторий на ядерные и ракетные испытания в связи с санкциями, введенными США в отношении Северокорейской республики. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
По его словам, Северная Корея не намерена придерживаться обязательств по поводу таких испытаний.
«Мы не видим оснований, чтобы и далее в одностороннем порядке соблюдать обязательства, которые другая сторона не выполняет», — заявил Чжу.
Он также отметил, что если Вашингтон продолжать угрожать КНДР санкциями и осуществлять враждебную политику против Пхеньяна, то денуклеаризации Корейского полуострова никогда не произойдет.
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