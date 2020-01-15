Россия впервые обогнала другие страны по созданию ядерного оружия

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что Российская Федерация впервые в истории обогнала другие государства по созданию модернизированного ядерного оружия.

Он отметил, что российская сторона вовремя и в достаточном объеме сделала шаги для укрепления национальной безопасности.

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что именно страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность Земли и предотвратить глобальные конфликты.

«Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», — подчеркнул российский лидер.