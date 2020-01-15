Россия впервые обогнала другие страны по созданию ядерного оружия

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что Российская Федерация впервые в истории обогнала другие государства по созданию модернизированного ядерного оружия.

Он отметил, что российская сторона вовремя и в достаточном объеме сделала шаги для укрепления национальной безопасности.

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что именно страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность Земли и предотвратить глобальные конфликты.

«Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», — подчеркнул российский лидер.