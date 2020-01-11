Сбитый украинский лайнер был принят за вражеский самолет
Военные Ирана прокомментировали крушение украинского Boeing 737-800. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сбитый лайнер был принят за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые стали ответной мерой на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
Уточняется, что вооруженные силы Ирана были приведены в высшую боевую готовность из-за «угрозами преступного президента (Дональда Трампа. — примечание «Газеты.Ru») и военного командования США», которые обещали поразить множество целей в регионе.
Заявляется, что самолет при совершении разворота приблизился к иранскому «важному военному объекту» и на определенной высоте был принят за «вражескую цель».
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