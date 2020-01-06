Решение об операции против Сулеймани принималось без НАТО
Проведение операции против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани было национальным решением США, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.
НАТО и американская коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) не участвовали в принятии решения о ликвидации генерала Сулеймани, отметил Столтенберг.
Генсек НАТО также подчеркнул, что все страны альянса были обеспокоены действиями Ирана в регионе, а также поддержкой Ираном террористических группировок, нападавших на силы коалиции.
3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. В ответ в Тегеране заявили, что готовят удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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