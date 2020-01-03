Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.

Уточняется, что количество военнослужащих составит около 3 тысяч человек.

По данным агентства, данное решение принято в целях предосторожности из-за «возросшей угрозы».

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров осудил США за уничтожение Сулеймани

— Трамп: Сулеймани нужно было устранить много лет назад