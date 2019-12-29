Киев и ДНР завершили процедуру обмена пленными в Донбассе

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Донбассе завершился обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), передает ТАСС.

Киев передал ДНР 60 человек, Украине, в свою очередь, передано 52 человека.

Ранее сообщалось, что более 20 пленных отказались от участия в обмене.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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