Киев и ДНР завершили процедуру обмена пленными в Донбассе
В Донбассе завершился обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), передает ТАСС.
Киев передал ДНР 60 человек, Украине, в свою очередь, передано 52 человека.
Ранее сообщалось, что более 20 пленных отказались от участия в обмене.
Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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