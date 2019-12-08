Шойгу пожелал восстановления активности в отношениях России и НАТО
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Министр обороны России Сергей Шойгу высказался об отношениях между Россией и НАТО. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Он заявил, что в Москве хотят возвращение активных отношений с альянсом.
Министр подчеркнул, что Россия призывала представителей НАТО к сотрудничеству в Сирии, однако добавил, что получилось договориться только об отсутствии инцидентов между российской авиацией и самолетами альянса.
«Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад», — добавил Шойгу.
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