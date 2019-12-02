Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ

В России вокруг границ страны будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в России уже существует сплошное радиолокационное поле, но системы предупреждения о ракетном нападении, которое включает в себя радиолокационные станции типа «Воронеж».

Уточняется, что поле по аэродинамическим целям будет состоять из загоризонтных станций типа «Контейнер», основанная на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы. Такая станция уже заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии.

Также станцию планируют установить в арктическом направлени.

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