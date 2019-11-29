Российский генерал сообщил о невозможности перехвата ракеты «Ярс»
Межконтинентальные баллистические ракеты пятого поколения «Ярс» нельзя перехватить средствами ПРО, которые существуют на данный момент. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева.
Он отметил, что в этих ракетах воплощены все последние достижения науки и техники.
«Конструктивные особенности позволяют проводить пуски даже с таких площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования», — сказал Каракаев.
Генерал добавил, что в комплексах повышена скрытность из-за новых средств маскировки, а также улучшены характеристики связи.
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